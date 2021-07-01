Москва, , 12:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора провели обсуждение санкционного давления на Белоруссию. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что перед пленарным заседанием восьмого Форума регионов России и Белоруссии, в котором президенты двух стран будут принимать участие в формате видеоконференции, Путин и Лукашенко обсудили по телефону ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

«Внимание также было уделено проблематике продолжающегося санкционного давления на Республику. С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрик­циям, вводимым западными государствами в нарушение норм между­народного права», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор перед пленарным заседанием восьмого Форума регионов двух стран.