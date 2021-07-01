Сухум, , 11:51 — REGNUM Представители Абхазии и Южной Осетии провели встречу с делегацией Грузии на 53-м раунде переговоров в рамках Женевских дискуссий. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.

Сообщается, что переговоры проходили 29 и 30 июня в Женеве. На них также присутствовали представители России, США, Евросоюза, ООН и ОБСЕ.

«Представители Абхазии, Южной Осетии и России вновь выразили растущее беспокойство в связи с усиливающейся активностью НАТО в Грузии. Было отмечено, что подобные действия способны подорвать многосторонние усилия по долгосрочной стабилизации обстановки в регион», — сообщили в МИД Абхазии.

Абхазские дипломаты отметили, что представители Тбилиси в очередной раз заблокировали обсуждение соглашения о неприменении силы. Кроме того, представители Сухума указали на то, что со стороны Грузии участились нарушения воздушной и морской границ Абхазии.

Стоит отметить, что Женевские дискуссии начали проходить с октября 2008 года. Механизм создан для снятия напряжения в регионе, обсуждения вопросов безопасности и гуманитарных проблем.

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