Лондон, , 14:54 — REGNUM Фальсификация времен жизни малых парниковых газов, в число которых входит метан, была реализована учёными Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) ещё в 1990 году (см. статью профессора Игоря Мазурина «Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания»). Сегодня этот научный подлог является ключевым элементом мошеннической бухгалтерии международных соглашений по климату при расчетах национальных углеродных балансов, углеродного следа предприятий и целых отраслей, а также углеродоемкости продукции. Сегодня это выдающееся лженаучное достижение климатологии, находящейся на службе у мирового капитала, используется в качестве основания для наступления на мировое животноводство. Больше всех среди домашних животных провинились коровы, которые выделяют слишком много метана, который в мошеннической системе МГЭИК (IPCC) объявлен на эпохе анализа в 100 лет (система GWP100) в 28 раз более «парниковым», чем СО 2 . В Великобритании сегодня климатические лоббисты настаивают на переходе к системе оценки потенциалов глобального потепления парниковых газов за 20 лет (GWP20), в которой ПГП метана равен 84, что делает коров еще в три раза климатически преступнее, а проекты по сокращению выбросов метана в три раза доходнее. В реальности метан создает незначительный парниковый эффект, так как его время жизни, как и других малых парниковых газов, не превышает двух лет, потому что большая его часть выгорает во время гроз.

Правительству Великобритании было предложено сократить потребление мяса и молочных продуктов на 20% к 2030 году. Об этом сообщает британский онлайн журнал The Scottish Farmer 30 июня 2021 года.

Правительству Великобритании было настоятельно рекомендовано добиться сокращения национального потребления мяса и молочных продуктов на 20% к 2030 году, чтобы страна продолжала идти по пути к достижению целей в области изменения климата.

Первый раз эта рекомендация от Комитета по изменению климата была впервые озвучена правительству Великобритании еще в декабре 2020 года, но на прошлой неделе была внесена повторно в серию из 200 рекомендаций.

В 24 июня 2021 года Комитет по изменению климата опубликовал два отчета о проделанной работе, в которых показано, что Великобритания отстает в достижении своей ключевой цели по сокращению выбросов парниковых газов на 78% к 2035 году, и предложены рекомендации как «встать на правильный путь».

Некоторые из рекомендаций, сделанных специально для Defra (правительственного департамента, отвечающего за охрану окружающей среды, производство продовольствия, сельское хозяйство, рыболовство и сельские общины), включали засаживание 2% сельскохозяйственных угодий деревьями к 2035 году, увеличение протяженности живых изгородей на 20% к 2035 году и поощрение 20% отказа от всех мясных и молочных продуктов к 2030 году, при этом потребление мяса должно сократится на 35% к 2050 году.

В отчете Комитета, в частности, говорится:

«Прогресс в сельском хозяйстве и землепользовании неоднократно входил в противоречие с показателями (например, с количеством высаженных деревьев и с мерами по повышению эффективности на фермах), изложенным в отчетах Комитета о своей работе за последние годы. Есть признаки потенциальной готовности потребителей перейти на менее углеродоемкие диеты, но это ещё не привело к сокращению потребления мяса и не подкреплено политикой, поддерживающей эти изменения».

Правительство Великобритании еще не подтвердило, но и не опровергло, будет ли оно призывать к сокращению потребления мяса и молочных продуктов.

Представитель Defra заявил следующее:

Мы хотим, чтобы у людей было здоровое, сбалансированное питание, а мясо и молочные продукты являются важной частью этого наряду с клетчаткой, фруктами и овощами. Мы признаем вклад животноводства в выбросы парниковых газов. В то время как выбор продуктов питания может влиять на выбросы парниковых газов, хорошо управляемое животноводство обеспечивает экологические преимущества, такие как поддержка биоразнообразия, защита сельской местности и получение значительного дохода для сельских общин. Наша будущая политика в области сельского хозяйства будет способствовать созданию более чистых и зеленых ландшафтов, что будет, в свою очередь, способствовать достижению государственных экологических целей».

Президент Национального союза фермеров в Шотландии Мартин Кеннеди добавил, что Комитет не должен призывать к серьезным изменениям в продовольственной политике, используя научные факты, которые устарели лет на 30. Он утверждает, что такой взгляд на окружающую среду опасен:

«Выпас скота — прекрасное решение для сохранения и увеличения углерода в почве, когда речь идет об окружающей среде. Это позволяет контролировать растительность и вносить значительный вклад в улучшение биоразнообразия. С экономической точки зрения животноводство по-прежнему имеет решающее значение для экономики Шотландии, а красное мясо остается неотъемлемой частью рациона, способствующего хорошему здоровью, особенно у молодого поколения. С точки зрения Шотландии, производство высококачественных продуктов питания может производиться из местного скота с гораздо меньшим углеродным следом, чем при импорте продуктов из стран, которые не разделяют наших ценностей».

Национальный союз фермеров предостерегает — новая повестка дня правительства в области глобальной торговли и не должна подрывать целенаправленную борьбу британских фермеров с изменением климата: