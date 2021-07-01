Стокгольм, , 11:55 — REGNUM Сегодня, 1 июля, в первой половине дня лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон, которому ранее первому было поручено сформировать кабинет министров Швеции, созвал пресс-конференцию. В ходе своего выступления Кристерссон отметил, что условий для формирования правого правительства во главе с ним в качестве премьер-министра не существует. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«В течение двух дней работы мы с Эббой Буш (лидер «Христианских демократов». — прим. ИА REGNUM) хорошо побеседовали с «Либералами» и «Шведскими демократами», — заявил Кристерссон.

Переговоры были сосредоточены на тех вопросах, где позиции партий совпадают.

«В политическом плане они вращались вокруг борьбы с преступностью, конечно же, налоговой политики, вопросов миграции и интеграции, вопросов климата и энергетики», — отметил Кристерссон.

Однако 175 депутатов риксдага проголосуют против правительства во главе с ним.

«На этом основании я пришел к выводу, что нет никаких условий в парламенте для выполнения поручения по формированию правительства. Я проинформировал об этом тальмана и передал ему эту обязанность назад», — заявил политик.

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