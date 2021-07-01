Москва, , 11:51 — REGNUM Закон, расширяющий права прокуроров в борьбе с нарушениями в сфере гособоронзаказа, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет прокурорам просить арбитражный суд об аннулировании сделок, которые проводятся с нарушениями. Речь идёт о сделках между государственными заказчиками, головными исполнителями поставок продукции и участниками поставок.

Прокуроры также смогут подать иск о признании недействительными сделок в сфере закупок товаров, работ, услуг, которые нужны для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это сделки заказчиков, поставщиков и субподрядчиков.

Также они смогут обратиться в арбитражный суд за возмещением ущерба, причинённого государству или властям на местах в результате нарушения законодательства в сфере гособоронзаказа и законодательства о контрактной системе.

Как сообщалоИА REGNUM, с 1 июля в Россиивступил в силуряд новых законов и правил.

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