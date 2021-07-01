Кострома, 1 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Костромской области задержан предполагаемый глава преступной группы, занимавшейся изготовлением поддельных документов и организацией незаконной миграции. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.

ФСБ по Костромской области Поддельные трудовые патенты

По версии следствия обвиняемый не имел российского гражданства и работал на территории региона. Он помогал иностранцам получить поддельные миграционные карты и патенты на осуществление трудовой деятельности.

Часть «клиентов» подозреваемого находилась в розыске в ряде стран — бывших союзных республик СССР за посягательство на конституционный строй. Лаборатория по изготовлению фиктивных документов находилась в Москве. Расследование уголовного дела продолжается. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 5 лет тюрьмы.