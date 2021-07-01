Москва, , 11:40 — REGNUM Закон о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрет касается изображений «руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала». Эти изображения — экстремистские материалы, они оскорбляют многонациональный народ и память о людских потерях в Великой Отечественной войне.

Использовать, в том числе публично демонстрировать такие изображения запрещено. Исключение сделано для случаев, когда с помощью изображения формируется негативное отношение к идеологии нацизма, и нет признаков его пропаганды или оправдания.

Экстремистскими материалами также считаются выступления руководителей таких преступных групп и руководителей сотрудничавших с ними организаций. Санкции за нарушения этого закона пока не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в России вступил в силу ряд новых законов и правил.

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