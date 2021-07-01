Пенза, , 11:35 — REGNUM В Пензенской области 1 июля будет объявлен Днем ветеранов боевых действий. Инициативу лидеров ветеранов региональных организаций поддержал врио губернатора области Олег Мельниченко и поручил подготовить соответствующий законопроект.

«На ближайшую сессию Законодательного Собрания я внесу законодательную инициативу, чтобы 1 июля в Пензенской области был объявлен памятным днём. Мы его официально установим. Это право региона. Право областного парламента устанавливать такие дни», — заявил он.

Со слов Мельниченко, это день памяти погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане, на Северном Кавказе, при выполнении важных государственных задач на территории других стран, вне территории Советского союза и Российской Федерации.

Около 1,5 млн ветеранов боевых действия насчитывается в России, в Пензенской области их проживает 15 тыс. человек.

Врио главы области 1 июля возложил цветы у Мемориального комплекса «Афганские ворота» в Пензе, поблагодарил ветеранов за честное исполнение воинского долга и пожелал им здоровья и благополучия.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе разработают эскизную композицию стелы, посвящённой присвоению городу почетного звания «Город трудовой доблести». Стелу должны украсить изображения герба города и текста указа президента РФ Владимира Путина о присвоении почётного звания.

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