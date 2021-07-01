Таллин, , 11:30 — REGNUM Эстония и Россия являются соседями, поэтому неразумно строить свою политику по отношению к восточной соседке исключительно на критике. Об этом бывший премьер-министр и министр экономики Эстонии, бывший председатель входящей в правящую коалицию страны Центристской партии Эдгар Сависаар заявил в интервью изданию Maaleht.

«Мы соседи и никуда отсюда не денемся. Россия тоже не исчезнет. Мы все-таки должны ладить с нашими соседями. Не стоит постоянно подавать отрицательные сигналы. Это неумно», — считает один из известных ветеранов эстонской политики.

Сависаар также считает, что без поддержки России и ее тогдашнего президента Бориса Ельцина Эстония не стала бы независимой. Это стоит помнить, уверен он.

«Эти отношения могли бы продолжаться», — считает Сависаар.

В настоящий момент Эдгар Сависаар отошел от политической деятельности.