Минск, , 11:27 — REGNUM Телефонный разговор перед началом намеченного на 1 июля пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии провели президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. Об этом 1 июля сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — говорится в сообщении.

При этом в нем не приводится каких-либо деталей этого разговора. Также отмечается, что позднее 1 июля президенты России и Белоруссии будут принимать участие в формате онлайн в Форуме регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель покинул Минск и отправился в Брюссель для консультаций.