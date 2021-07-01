История вопроса

11 мая украинские силовики объявили подозрение в государственной измене двум депутатам Верховной рады нынешнего созыва - лидерам фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Следствие утверждает, что располагает весомыми доказательствами вины депутатов сразу по нескольким эпизодам - от владения имуществом в Крыму до передачи данных о секретных подразделениях ВСУ. В случае доказательства вины депутатам грозит заключение на срок от 12 до 15 лет. В ОПЗЖ считают, что таким способом президент Зеленский избавляется от своего главного конкурента на внутриполитической арене. Также в партии подчеркнули, что Медведчук находится на Украине и не намерен скрываться от следствия.