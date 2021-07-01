Киев, 1 июля 2021, 11:31 — REGNUM Сотрудники офиса генерального прокурора Украины намерены подать ходатайство о продлении действия меры пресечения депутату Верховной рады Украины, председателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Суд попытаются убедить, что политику следует продлить срок нахождения под круглосуточным домашним арестом.
Напомним, ранее политолог Александр Лазарев назвал политическим давлением на Медведчука недавние обыски, связанные с делом оппозиционного депутата.
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