Стокгольм, , 11:34 — REGNUM Кандидатура лидера «Умеренных» Ульфа Кристерссона на пост премьер-министра Швеции будет первой выставлена на голосование. Однако политический обозреватель газеты Aftonbladet Лена Меллин полагает, что рассчитывать на пост главы шведского правительства Кристерссону не стоит. По крайней мере, в этот раз.

«Ульф Кристерссон, скорее всего, поймет, что у него нет условий для избрания премьер-министром. По крайней мере, сейчас. Чтобы быть избранным в качестве премьер-министра Швеции, можно вообще обойтись без единого голоса «за». Но 175 из 349 членов Риксдага не должны голосовать «против». В противном случае кандидата не изберут», — написала Меллин.»

«Вот почему Социал-демократы пошли на крайнюю меру, уволив Йенни Нильссон с поста министра сельского хозяйства — она будет в общей стае при голосовании. Нильссон избрана в Риксдаг. Но так как она была министром, в Риксдаге ее заменяли. Замещающая депутат находится в отпуске по болезни и не может участвовать в предстоящем голосовании по назначению премьер-министра. Без этого голоса команда Лёвена смогла бы набрать 174 голоса. Но и Кристерссон — столько же. Но с голосом Йенни Нильссон Лёвен может набрать 175 депутатов, которые проголосуют против Ульфа Кристерссона. При условии, что каждый явится для голосования и нажмет правильную кнопку», — написала Меллин.

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