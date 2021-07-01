Ярославль, 1 июля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В управлении массовых коммуникаций правительства Ярославской области не исключают проведения «прямой линии» с губернатором Дмитрием Мироновым по примеру Владимира Путина. Как ранее сообщало ИА REGNUM, проводить такие прямые линии предложил один из обратившихся к Владимиру Путину и президент высказался об инициативе одобрительно.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«Глава региона проводит встречи с гражданами и ежедневно внимательно работает с письменными обращениями, в том числе, сообщениями, поступающими в соцсетях. По каждому даёт поручения разобраться и решить проблему. Во время рабочих поездок также обязательно общается с жителями районов. В этом году, как вы знаете, губернатор пригласил всех жителей принять участие в обновлении стратегии развития области. Сейчас фонд «Ярославия» завершает сбор предложений и в августе состоится финальное обсуждение. Конечно, готовы и к новым форматам», — сообщили в управлении массовых коммуникаций правительства Ярославской области.

Детали возможных «новых форматов» в правительстве региона пока не раскрыли.