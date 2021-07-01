Стокгольм, , 11:24 — REGNUM Сейчас у кандидата на пост премьер-министра Швеции Стефана Лёвена от «Социал-демократов», «Зеленых», «Центристов» и «Левых» набирается 175 голосов в Риксдаге, у кандидата Ульфа Кристерссона от «Умеренных», «Христианских демократов», «Шведских демократов» и «Либералов» — 174 голоса. Таким образом, голосование по избранию следующего премьер-министра Швеции будет крайне напряженным. Новостная служба SVT Nyheter решила выяснить, как парламентские партии готовятся к голосованию.

«Социал-демократы» уже посоветовали своим депутатам прибыть накануне дня голосования по кандидатуре Кристерссона в Стокгольм. «Зеленые» пошли еще дальше — в партии дали указание, чтобы все депутаты прибыли в столицу не позднее вечера, предшествующего дню голосования.

«Мы дали указание всем быть на месте накануне вечером, потому никто не знает, что может случиться. А если вдруг будет остановка транспортного сообщения. Значит, нам нужно время про запас», — заявила лидер фракции «Зеленых» Анника Хирвонен в интервью SVT.

С аналогичным указанием выступили «Левые».

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