Стокгольм, , 11:19 — REGNUM В преддверии голосования по вопросу назначения лидера «Умеренных» Ульфа Кристерссона на пост премьер-министра Швеции его партия изо всех сил пытается привлечь на свою сторону «Центристов», голоса которых так важны перед голосованием. Однако «Центристы» по-прежнему отвергают все предложения о правительственном сотрудничестве. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

30 июня «Умеренные» представили пакет реформ, направленный на улучшение условий производства в аграрном секторе экономики. В партии подчеркнули, что за предложенные изменения бьются «Центристы», поэтому существуют все предпосылки для сотрудничества. Однако по причине того, что кандидатуру Кристерссона поддерживают «Шведские демократы», «Центристы» сотрудничать с «Умеренными» отказались.

«Пока вся власть находится в руках Шведских демократов, мы не заинтересованы в том, чтобы голосовать ха такое правительство», — заявил заместитель председателя «Центристов» Андерс Йонссон в интервью SVT.