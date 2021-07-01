Москва, , 11:02 — REGNUM Консультации с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым проведет в Москве 1 июля советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб. Об этом 1 июля сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«У него консультации с Николаем Патрушевым. Я буду участвовать в этих консультациях», — приводит его слова ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать сообщения афганских СМИ о визите Мохиба в Москву.

Также Кабулов уточнил, что главной темой этой встречи станет обсуждение ситуации в Афганистане.

Отметим, 30 июня афганский телеканал 1TV со ссылкой на источники сообщил, что советник президента Афганистана 1 июля прибудет с визитом в столицу России.