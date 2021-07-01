Кострома, 1 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Костромской области новую «президентскую» выплату на сборы ребёнка в школу получат родители 90 тысяч детей. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда по региону.

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Пособие единовременное, его размер — 10 тысяч рублей. Выплата будет начислена всем семьям в которых есть дети в возрасте от 6 лет. В случае, если средства будут получены, но ребёнок пойдёт в школу позднее на год, дублировать выплату не будут.

Также в регионе начался приём заявлений на ежемесячные пособия беременным женщинам и неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет, имеющим низкий доход.

Обратиться в ПФР смогут костромички, вставшие на учёт по беременности на раннем сроке в период с 6 до 12 недель. Рассчитывать выплаты смогут будущие матери из семей, где доход на одного человека не превышает 11 тысяч 241 рубля. Выплаты в размере 6 тысяч 132 рублей (половина прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе) будут начисляться ежемесячно.

Другая ежемесячная социальная выплата будет предоставляться матери или отцу, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет. Её размер составляет половину прожиточного минимума ребенка — 5 тысяч 641 рубль. Если в семье несколько детей этого возраста, то пособие будет выплачиваться на каждого из них.

В 2021 году на пособия по этим направлениям Костромской области выделят более 1 миллиарда рублей. Вопросы про выплаты можно задавать специалистам Пенсионного фонда по телефону. Консультации осуществляются в будние дни с 9 до 17 часов.

Отметим, что кроме федеральных пособий в 2021 году родители костромских первоклашек получат региональную выплату в размере 2 тысяч рублей.