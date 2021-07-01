Москва, , 10:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий военнослужащим и сотрудникам Росгвардии блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В закон «О войсках национальной гвардии РФ» внесено дополнение, позволяющее росгвардейцам производить оцепление, когда они пресекают попытки незаконно проникнуть на территорию (в акваторию) охраняемых ими объектов либо покинуть ее.

Под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов, такие как стоянки судов с ядерными энергетическими установками, а также перевозимые специальные грузы (ядерное топливо, расщепляющиеся материалы, взрывчатые вещества и так далее).

Кроме того, Росгвардией обеспечивается безопасность акватории Керченского пролива, Крымского моста, электросетевого энергомоста Российская Федерация — Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым.