Сеул, , 10:58 — REGNUM Первый замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гон принял 30 июня участие во встрече представителей внешнеполитических ведомств семи стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел Южной Кореи.

По их словам, в онлайн-встрече приняли участие представители МИД Южной Кореи, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Вьетнама.

В рамках диалога стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию, восстановление экономик, поставки и распределение вакцины от COVID-19.

Отметим, что это 17-я телефонная конференция представителей семи стран. Первая состоялась 20 марта 2020 года.