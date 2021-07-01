Душанбе, , 10:54 — REGNUM ПА ОДКБ планирует учредить институт государств-партнёров Ассамблеи, которые получат право совещательного голоса, заявил председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Предлагается рассмотреть вопрос об учреждении нового для ПА ОДКБ института партнерства. Партнеры получат право совещательного голоса, участия в подготовке документов и выработке коллективных решений», — сказал Володин в ходе заседания совета ПА ОДКБ.

По его словам, предоставление статусов наблюдателей и партнеров в ОДКБ дает дополнительные возможности для активизации межпарламентского взаимодействия со странами и международными организациями, разделяющими наши принципы в работе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас в ПА ОДКБ, помимо членов, есть только страны-наблюдатели (Афганистан и Сербия).

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