Варшава, , 10:44 — REGNUM Одной из целей Германии является выстраивание с Россией прагматичных отношений в тех сферах, в которых это возможно. Об этом 1 июля заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Как указал глава МИД Германии, в настоящее время отношения между Россией и Евросоюзом являются довольно напряженными.

«С этим мы в группе стран-членов согласны. Вопрос заключается в том, что для нас из этого следует», — сказал он.

«Наша цель — выстраивание прагматичных отношений с Россией там, где это возможно», — добавил Маас.

При этом он подчеркнул, что во время диалога с Москвой нужно «прислушиваться и артикулировать свои интересы» и добавил, что «в случаях нарушения закона и провокаций» ЕС и в дальнейшем будем занимать «ясную позицию», а также «совместно и адекватно реагировать» на это.

Отметим, в настоящее время глава МИД ФРГ Хайко Маас находится с очередным визитом в Польше, в ходе которого он намерен обсудить со своим польским коллегой Збигневом Рау развитие двусторонних связей, взаимодействие стран в ЕС и НАТО, а также отношения с Россией.