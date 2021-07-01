Душанбе, , 10:36 — REGNUM Законодательное обеспечение решений, принятых главами государств-членов ОДКБ, и гармонизация законодательства помогут сблизить народы, заявил председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали перед заседанием совета ПА ОДКБ.

«Это крайне необходимо, чтобы мы постарались имплементировать эти решения в национальные законодательства каждой страны и сделали все возможное, чтобы решения на уровне глав государств были законодательно обеспечены», — сказал Володин.

По его словам, это послужит «не только хорошей основой для решения многих вопросов, но и сближению между нашими странами, нашими народами».

Говоря о двустороннем взаимодействии с Таджикистаном, Володин призвал искать новые формы сотрудничества, в частности, по его словам, «было бы правильно обсудить вопрос создания комиссии высокого уровня».

В рамках такого взаимодействия профильные комитеты парламентов двух стран могли бы наполнять повестку своей работы содержанием для решения конкретных вопросов.

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