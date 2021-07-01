Киев, , 10:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил несогласие со словами российского лидера Владимира Путина о единстве народов России и Украины. Об этом Зеленский заявил 1 июля в интервью «Интерфакс-Украина».

"Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии… мы, повторю еще раз, не один народ», — сказал он.

По словам Зеленского, если бы в России и на Украине жил один народ, то «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг».

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Президент Украины добавил, что Россию и Украину может объединять одна цель — прекращение войны в Донбассе. Он в очередной раз обвинил РФ в «агрессии» и попытке захватить часть украинской территории.

Зеленский уверен, что тезис Путина о внешнем управлении над Украиной — это «пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России», поскольку на самом деле вопросы, связанные с Украиной, якобы решаются внутри государства.

Президент Украины в очередной раз заявил о готовности встретиться с Путиным и «найти путь к миру».

Напомним, с 2014 года власти Украины безосновательно обвиняют Россию в «агрессии», которая происходит в Донбассе. Таким образом официальный Киев обходит вопрос своей ответственности за начало гражданской войны в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на слова российского лидера резко отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. На своей странице в социальной сети Twitter он попытался подробно возразить на каждое высказывание Путина, касавшееся Украины.

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