Москва, , 10:43 — REGNUM Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Ираном вступило в силу 1 июля. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, оно пока не означает возможностей свободных путешествий для граждан обеих стран.

О безвизовом режиме для групповых туров правительства России и Ирана договорились ещё в марте 2017 года. Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о поездках групп туристов от 5 до 50 человек на срок до 15 дней.

План действий по реализации соглашения подписали 7 июня 2021 года руководитель Ростуризма Зарина Догузова и министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан.

Позднее российский посол в Иране Леван Джагарян сообщил, что для фактической реализации соглашения нужна нормальная эпидемиологическая обстановка. В российском МИД также предупредили, что РФ примет иранских туристов только после отмены въездных ограничений, связанных с пандемией.

На сегодняшний день граждане Ирана не могут посещать Россию из-за эпидемии коронавируса, регулярных рейсов между двумя странами нет.

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