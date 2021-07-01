Санкт-Петербург, 1 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Медицинским властям Санкт-Петербурга удалось решить проблему многочасовых очередей машин скорой помощи в ковидные стационары, при этом количество госпитализаций пациентов с COVID-19 не снизилось. Об этом 1 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из медиков городской скорой медицинской помощи.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи у больницы Св. Георгия в Петербурге, лечащей ковид

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По его словам, если в середине июня в стационары города ежедневно выстраивались очереди из десятков автомобилей скорой помощи, а процедура передачи пациента в стационар растягивалась на время от четырех часов и более, то сейчас на всё уходит около одного часа.

«Очередей нет, если приезжаем четвёртыми, то я не успеваю заполнить все документы, как уже надо передавать пациента коллегам в стационаре. Это меньше часа», — поделился собеседник агентства.

Он также отметил, что при этом количество вызовов и госпитализаций с ковидом не сократилось.

«Всё чаще стали обращаться за скорой медицинской помощью молодые люди. Зачастую их состояние такое, что они не могут сами спуститься к машине, носим на носилках. Очень тяжелая форма течения болезни у них», — добавил медик.

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Как уточнили в свою очередьИА REGNUM в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, в третью волну пандемии гораздо чаще стали госпитализировать молодых людей в возрасте 20−39 лет.

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Добавим, в настоящий момент в Северной столице задействованы мощности 12 городских стационаров на 15 площадках, нескольких федеральных учреждений и двух детских.