Колпино, Санкт-Петербург, 1 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В начале июля в городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга) по программе реновации снесут последние ветхие дома в квартале Колпино, 10. После их сноса территория будет полностью готова для строительства завершающей очереди жилого комплекса «Астрид», сообщили в пресс-службе ООО «СПб Реновация» (группа «Самолет»).

ООО «СПб Реновация» Один из последних домов в Колпино, которые снесут в рамках реновации

Реновация в Колпино проходит в рамках программы «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге». Территория, о которой идет речь, была застроена жилыми домами преимущественно в 1940−60-х годах. Всего там было расположено 29 зданий, 22 из которых подлежали расселению и сносу.

Реализация проекта комплексного развития территории квартала началась в 2011 году. Строительство последней очереди комплекса «Астрид» закончится в 2023 году, после чего реновация территории будет полностью завершена. «Это станет первым в Колпинском районе кварталом, где обновлены жилой фонд, инженерная инфраструктура, улично-дорожная сеть, паркинги», — отметили в пресс-службе.

К началу работ в квартале проживало 84 собственника (196 членов семьи) и шесть семей-нанимателей (17 членов семьи). Им предлагалось другое жилье или денежная компенсация. Для расселения семей-нанимателей ООО «СПб Реновация» передавало жилые помещения в собственность Санкт-Петербурга. Всего в квартале было расселено 5104 кв. м ветхого жилья.