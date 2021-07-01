Пхеньян, , 10:29 — REGNUM В КНДР раскритиковали правительство Японии за использование Олимпийских игр в «политических целях». Об этом 1 июля сообщает северокорейский новостной сайт Uriminzokkiri.

В статье «Олимпийские игры в Токио и политические амбиции Японии», опубликованной 30 июня, также содержится критика в адрес японских властей за притязания на южнокорейские острова Токто, которые были отмечены на карте эстафеты олимпийского огня как японская территория, и использование флага Восходящего солнца, который в странах Азии воспринимается как символ японского милитаризма.

Кроме того, авторы статьи также осудили включение корейского легкоатлета Сон Ги Чжона в состав олимпийских медалистов Японии на выставке в Олимпийском музее.

Отметим, что Сон Ги Чжон завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. В то время Корея находилось под гнётом Японии, поэтому спортсмен выступал от Японской империи.

Напомним, что Северная Корея отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио в связи с угрозой заражения спортсменов коронавирусной инфекцией.

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