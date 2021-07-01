Иерусалим, , 10:26 — REGNUM На фоне продолжающихся ограничений в Израиле обсуждают, начнется ли учебный год 1 сентября. Свое видение ситуации высказала генсек профсоюза учителей Яфа Бен-Давид в интервью газете Yendioth Achronot 1 июля.

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На вопрос о том, начнется ли учебный год 1 сентября, Бен-Давида ответила: «Никто не знает, что день грядущий нам готовит».

Она подчеркнула, что родители высоко оценили работу учителей во время коронакризиса. Но общественность в целом относится не так, среди граждан есть недовольство. Она также посоветовала минфину Израиля не давать учительскому профсоюзу советы о сокращении «лишних» учителей.

«Я же не советую минфину и Банку Израиля, как бороться с инфляцией, вот пусть они не лезут в систему просвещения. Это наглость. Минфин хочет только сэкономить», — заключила глава профсоюза.