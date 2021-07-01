Москва, , 10:23 — REGNUM Свои поздравления генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), председателю КНР Си Цзиньпину в связи со столетием создания китайской Компартии направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 1 июля обнародована на сайте Кремля.

«Эту знаменательную дату ваше государство встречает новыми впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии. Китай играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, в противостоянии глобальным угрозам и вызовам современности», — говорится в поздравлении российского лидера.

Также Путин указал, что и в революционной борьбе, и в период становления нового Китая Россия оказывала КПК всемерную поддержку.

Помимо этого, он отметил важность того, что межпартийные связи являются значимой составляющей отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия обеих стран.

«Уверен, что диалог между «Единой Россией» и КПК будет и впредь развиваться в конструктивном ключе», — добавил Путин.

Кроме того, президент РФ пожелал председателю КНР крепкого здоровья и новых успехов в партийной и государственной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что под руководством китайско-российского Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве две страны продолжат прилагать согласованные усилия и твердо двигаться вперед, несмотря на трудности и препятствия.