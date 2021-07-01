Амстердам, , 10:45 — REGNUM После того, как голландская экологическая организация Milieudefensie выиграла судебный процесс против нефтегазового гиганта Shell, климатические активисты заметно ободрились. Теперь их целью стал голландский пенсионный фонд ABP — один из крупнейших пенсионных фондов в мире. Об этом сообщает издание NLTIMES 29 июня 2021 года.

Протестная группа Fossielvrij NL хочет заставить пенсионный фонд ABP сформировать портфель устойчивых инвестиций в компании, которые не используют ископаемые виды топлива, такие как нефть, уголь и природный газ.

Окончательное решение о подаче иска против APB — пенсионного фонда для учителей, полицейских и государственных служащих — ещё не принято.

«Мы серьезно рассматриваем этот иск вместе с юристами. Успех дела против Shell воодушевляет нас», — заявил в интервью голландской ежедневной газете Trouw Хиске Артс из Fossielvrij.

В документе, опубликованном на прошлой неделе, ABP пообещала вкладывать больше денег в проекты, благоприятные для климата, и постепенно снижать свою заинтересованность в инвестициях в компании, работающие на ископаемых источниках энергии. В настоящее время ABP инвестирует около 17,4 из 446 млрд евро в ископаемое топливо. ABP также заявила, что наймет консультантов по климату и разработает более точную стратегию в отношении выбросов CO 2 .

Но, по мнению группы активистов из Fossielvrij, этих обещаний недостаточно. Группа заявила, что для того, чтобы действовать в соответствии с Парижским соглашением по климату, ABP должна немедленно прекратить все новые инвестиции в ископаемое топливо. По их мнению, пенсионный фонд также должен ускорить ревизию своего существующего инвестиционного портфеля на предмет соответствия климатическим целям.