Брюссель, , 10:03 — REGNUM Председателем в Совете ЕС на полгода стала Словения. В полночь 1 июля по брюссельскому времени (01:00 мск) Словения сменила на этом посту Португалию.

Возглавлять Совет Евросоюза Словения будет до 31 декабря 2021 года, затем в соответствии с принципом ротации придёт черёд Франции.

Словенский МИД заявил, что период председательства займётся экономическим восстановлением Европы после пандемии коронавируса, евроинтеграцией государств Западных Балкан и повышением уровня глобальной безопасности.

Любляна планирует провести конференцию о будущем Европы, саммиты ЕС — Западные Балканы и встречу европейских лидеров с руководителями стран «Восточного партнерства». Такая встреча намечена в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, президент СловенииБорут Пахор в июне заявил, что в период председательства Любляна постарается разблокировать переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

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