Ярославль, 1 июля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Ярославской области на региональных дорогах установят 23 световых проектора пешеходных переходов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Портал госзакупок Схема проекционного перехода

Оборудование проецирует «зебру» на дорогу в тёмное время, делая переход более заметным для водителя. Предполагается, что такое оборудование повышает безопасность пешеходных переходов.

Проекторы поставят на дорогах Углич — Ростов (в Ишне и Юрьевской слободе), Ярославль — Рыбинск (Крюковское, Ямино, Ермаково), Ярославль — Шопша (Дубки, Карабиха, Красные Ткачи, Кормилицино, поворот на парк-отель), Григорьевское — посёлок Михайловский — Норское (Михайловский, Новая), Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск-Череповец (Охотино, Никольское, Искра Октября, поворот на Липки).

Помимо самих проекторов на переходах поставят видеокамеры для контроля работы приборов. Начальная цена контракта составляет 11,3 млн рублей. Заказчиком работ выступает «Ярдорслужба», а деньги выделены из бюджета Ярославской области.