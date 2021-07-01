В Ярославской области поставят световые пешеходные переходы
Ярославль, 1 июля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Ярославской области на региональных дорогах установят 23 световых проектора пешеходных переходов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.
Оборудование проецирует «зебру» на дорогу в тёмное время, делая переход более заметным для водителя. Предполагается, что такое оборудование повышает безопасность пешеходных переходов.
Проекторы поставят на дорогах Углич — Ростов (в Ишне и Юрьевской слободе), Ярославль — Рыбинск (Крюковское, Ямино, Ермаково), Ярославль — Шопша (Дубки, Карабиха, Красные Ткачи, Кормилицино, поворот на парк-отель), Григорьевское — посёлок Михайловский — Норское (Михайловский, Новая), Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск-Череповец (Охотино, Никольское, Искра Октября, поворот на Липки).
Помимо самих проекторов на переходах поставят видеокамеры для контроля работы приборов. Начальная цена контракта составляет 11,3 млн рублей. Заказчиком работ выступает «Ярдорслужба», а деньги выделены из бюджета Ярославской области.