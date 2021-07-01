Хельсинки, , 09:55 — REGNUM Решение о снятии с 1 июля ограничений на въезд, введенных из-за пандемии коронавируса, для жителей свыше десяти стран и территорий мира приняли власти Финляндии. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба финского МВД.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

«С 1 июля ограничения на внутренних границах в шенгенской зоне снимаются для Италии, Австрии, Лихтенштейна, Германии, Словакии и Чехии. Из третьих стран ограничения снимаются для Болгарии, Албании, Гонконга, Японии, Ливана, Макао, Северной Македонии и Тайваня», — говорится в сообщении.

При этом ограничения на въезд в Финляндию с туристическими поездками будут сохранены для большого количества стран, включая Россию, до 11 июля.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в Финляндии выявлено за все время пандемии свыше 95,7 тыс. случаев заражения коронавирусом.