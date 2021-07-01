Будапешт, , 09:51 — REGNUM С 1 июля председателем в Вышеградской группе стран (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) станет Венгрия. Официальная церемония передачи председательства от Польши к Венгрии прошла 30 июня во время саммита премьер-министров стран данного проекта. Об этом сообщает Polskie Radio.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий во время своего выступления на саммите заявил, что с 12:00 часов ночи 1 июля передает председательство в Вышеградской группе на следующие 12 месяцев премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

«Прошел очередной год в истории Вышеградской группы. За время нашего председательства главной целью было получение странами Вышеградской группы средств из Фонда восстановления ЕС после пандемии. И мы достигли этой главной цели — Венгрия, Польша, Словакия и Чехия получили беспрецедентно большие средства», — подытожил председательство Польши Моравецкий.

Принимая председательство, венгерский премьер-министр раскритиковал Евросоюз, членами которого являются все страны Вышеградской группы.

«Мы не можем согласиться с тем, что другие страны-члены ЕС говорят нам, как мы должны воспитывать венгерских детей. Это неправильно. Кто-то неправильно понимает ситуацию в ЕС. Мы не можем согласиться с тем, чтобы какая-либо страна в ЕС говорит нам, что мы должны поставить одну из стран Вышеградской группы на колени. Эту диктатуру необходимо остановить», — заявил Виктор Орбан.