Сеул, , 09:52 — REGNUM Южная Корея и Саудовская Аравия договорились о расширении сотрудничества в таких областях как энергетика и биотехнологии. Об этом 1 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, данная договорённость достигнута в ходе переговоров между министром торговли Южной Кореи Мун Сон Уком и министром инвестиций Саудовской Аравии Халидой Аль-Фалихом, состоявшихся 30 июня в онлайн-формате.

Участники встречи обсудили пути укрепления двусторонних связей в рамках программы «Перспектива-2030», а также договорились укрепить сотрудничество в области углеродной нейтральности, водородной энергетики и здравоохранения.