Тбилиси, , 09:45 — REGNUM Назначение председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии вместо ушедшей в отставку Тамар Жвания будет сложно согласовать с оппозиционными депутатами парламента страны. Об этом 30 июня на телеканале «Палитраньюс» заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили.

Он рассказал, что процедура назначения нового главы Центризбиркома предполагает, что президент республики из предложенных от ЦИК кандидатов выбирает одного, и за него должны проголосовать депутаты. Чтобы кандидата можно было назначить на пять лет, за него должно быть отдано не менее 90 голосов, а такого количества нет ни у одной партии.

«Необходим консенсус нескольких партий, что особенно трудно в сложившемся положении. Поскольку главным вызовом политического ландшафта является поляризация и недоверие между партиями, согласовать нового председателя ЦИК будет сложно», — сказал Папуашвили.

Напомним, Жвания 30 июня заявила, что добровольно уходит с поста главы ЦИК, хотя она могла находиться на должности ещё два года. Если за нового кандидата на этот пост не проголосуют 90 депутатов, то его можно будет назначить на должность только на полгода.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЦИК Грузии прокомментировали отставку Жвании