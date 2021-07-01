Иркутск, , 09:42 — REGNUM В правительстве Иркутской области произошли кадровые перестановки. Как сообщает пресс-служба губернатора региона, с 1 июля министром транспорта и дорожного хозяйства назначен Максим Лобанов, проработавший несколько месяцев первым заместителем министра.

О новом министре известно, что он окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Экономист-менеджер» по направлению строительство и магистратуру по государственному и муниципальному управлению. С апреля 2018 по май 2020 года являлся генеральным директором акционерного общества «Региональный информационный центр Иркутской области». В июне 2020 года назначен заместителем министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в марте 2021 года стал первым заместителем министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня 2021 года в отставку ушёл министр лесного комплекса Приангарья Дмитрий Петренев. Это произошло в скорости после того, как глава Минприроды РФ Александр Козлов обвинил два региона (Иркутскую область и Якутию) в недостоверности отражения лесопожарной обстановки и попросил прокуратуру проверить реальное положение дел.

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