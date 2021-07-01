Лондон, 1 июля 2021, 10:45 — REGNUM Атаки на западные компании со стороны истцов, требующих ответственности бизнеса за выбросы парниковых, не только не прекратятся, но и станут новым трендом.
Об этом сообщает The Guardian 29 июня 2021 года.
К компаниям, использующим в своей деятельности ископаемое топливо, уже предъявлено более 1500 судебных исков по поводу выбросов парниковых газов. По мнению истцов, эти компании на протяжении нескольких десятилетий накапливали большое количество углерода в атмосфере.
В мае 2021 года суд Нидерландов приказал международной нефтегазовой компании Shell сократить выбросы на 45% в следующем десятилетии. Shell заявила, что будет обжаловать это решение. Ранее бельгийский суд постановил, что неспособность правительства Бельгии справиться с чрезвычайной климатической ситуацией является нарушением прав человека.
Руперт Стюарт-Смит, участник научной программы по устойчивому праву Оксфордского университета и ведущий автор специального исследования, сказал, что в ближайшем будущем появится больше таких примеров, поскольку последние научные открытия позволяют напрямую приписывать компаниям ущерб, который они наносят климату своими действиями.
По его словам, параллельно будет ощущаться давление на «загрязняющие» компании в виде сокращения инвестиций.
Предпринятые ранее попытки привлечь компании к суду за выбросы углерода часто приводили к неудачам, поскольку суды отвергали связь между деятельностью компаний и конкретным ущербом, нанесенным климату. Но, по мнению Стюарт-Смита, использование более современных научных данных может преодолеть некоторые из этих трудностей. Но эту тему Стюарт-Смит вместе с коллегами написал статью под названием «Заполнение доказательного пробела в климатических судебных разбирательствах» и опубликовал её в рецензируемом журнале Nature Climate Change 28 июня 2021 года.
В статье приводится пример судебного разбирательства против нефтяного гиганта ExxonMobil, возбужденное жителями деревни Кивалина в 2008 году, которое было отклонено, потому что судьи обнаружили отсутствие доказательств, связывающих компанию с изменением климата и конкретным ущербом, нанесенным деревне. Авторы статьи считают, что, если бы у стороны обвинения был доступ к более современным научным исследованиям, результат мог бы быть другим.
Исследователи рассмотрели 73 судебных иска по всему миру и обнаружили, что при рассмотрении дел не использовались новейшие научные достижения. Они пришли к выводу, что шансы на успех истцов можно было бы повысить, если бы они использовали последние достижения науки, которые все в большей степени способны показать четкую связь между деятельностью компаний с высоким уровнем выбросов углерода, и ущербом, причиненным изменением климата, в том числе экстремальными погодными условиями.
Стюарт-Смит призвал юристов более тесно сотрудничать с учеными, чтобы использовать самые лучшие доказательства.
Он считает, что климатические исследования значительно продвинулись вперед за последние 15 лет. Раньше можно было только сказать, что увеличение выбросов парниковых газов с большой вероятностью привело к увеличению экстремальных погодных условий во всем мире. Сегодня ученые могут с большой точностью сказать, что конкретные события были вызваны климатическим кризисом, и могут объяснить конкретный ущерб действиями человека. Ученые также могут оценить вклад компаний — крупных эмитентов углекислого газа — в повышение вероятности наступления таких событий.
Например, исследование, опубликованное в мае 2021 года, показало, что ущерб от урагана «Сэнди» в 2012 году был оценён на $8 млрд выше из-за воздействия деятельности человека на климат, а другое исследование показало, что изменение климата является причиной ущерба в $67 млрд от урагана «Харви» в 2017 году.