Лондон, , 10:45 — REGNUM Атаки на западные компании со стороны истцов, требующих ответственности бизнеса за выбросы парниковых, не только не прекратятся, но и станут новым трендом.

Об этом сообщает The Guardian 29 июня 2021 года.

К компаниям, использующим в своей деятельности ископаемое топливо, уже предъявлено более 1500 судебных исков по поводу выбросов парниковых газов. По мнению истцов, эти компании на протяжении нескольких десятилетий накапливали большое количество углерода в атмосфере.

В мае 2021 года суд Нидерландов приказал международной нефтегазовой компании Shell сократить выбросы на 45% в следующем десятилетии. Shell заявила, что будет обжаловать это решение. Ранее бельгийский суд постановил, что неспособность правительства Бельгии справиться с чрезвычайной климатической ситуацией является нарушением прав человека.

Руперт Стюарт-Смит, участник научной программы по устойчивому праву Оксфордского университета и ведущий автор специального исследования, сказал, что в ближайшем будущем появится больше таких примеров, поскольку последние научные открытия позволяют напрямую приписывать компаниям ущерб, который они наносят климату своими действиями.

«С большой долей вероятности эти компании будут привлечены к суду, — сказал он. с Сила научных доказательств дает прочную доказательную основу для судебных дел такого рода. Возможно, возникнут прецеденты, которые в дальнейшем упростят подачу судебных исков о воздействии на климат».

По его словам, параллельно будет ощущаться давление на «загрязняющие» компании в виде сокращения инвестиций.

«Если всё большее количество таких судебных разбирательств будут оканчиваться в пользу истцров, то корпоративные выбросы можно будет рассматривать как обязательства, что может оказать серьезное влияниена инвесторов», — заявил Стюарт-Смит Guardian.

Предпринятые ранее попытки привлечь компании к суду за выбросы углерода часто приводили к неудачам, поскольку суды отвергали связь между деятельностью компаний и конкретным ущербом, нанесенным климату. Но, по мнению Стюарт-Смита, использование более современных научных данных может преодолеть некоторые из этих трудностей. Но эту тему Стюарт-Смит вместе с коллегами написал статью под названием «Заполнение доказательного пробела в климатических судебных разбирательствах» и опубликовал её в рецензируемом журнале Nature Climate Change 28 июня 2021 года.

В статье приводится пример судебного разбирательства против нефтяного гиганта ExxonMobil, возбужденное жителями деревни Кивалина в 2008 году, которое было отклонено, потому что судьи обнаружили отсутствие доказательств, связывающих компанию с изменением климата и конкретным ущербом, нанесенным деревне. Авторы статьи считают, что, если бы у стороны обвинения был доступ к более современным научным исследованиям, результат мог бы быть другим.

Исследователи рассмотрели 73 судебных иска по всему миру и обнаружили, что при рассмотрении дел не использовались новейшие научные достижения. Они пришли к выводу, что шансы на успех истцов можно было бы повысить, если бы они использовали последние достижения науки, которые все в большей степени способны показать четкую связь между деятельностью компаний с высоким уровнем выбросов углерода, и ущербом, причиненным изменением климата, в том числе экстремальными погодными условиями.

Стюарт-Смит призвал юристов более тесно сотрудничать с учеными, чтобы использовать самые лучшие доказательства.

Он считает, что климатические исследования значительно продвинулись вперед за последние 15 лет. Раньше можно было только сказать, что увеличение выбросов парниковых газов с большой вероятностью привело к увеличению экстремальных погодных условий во всем мире. Сегодня ученые могут с большой точностью сказать, что конкретные события были вызваны климатическим кризисом, и могут объяснить конкретный ущерб действиями человека. Ученые также могут оценить вклад компаний — крупных эмитентов углекислого газа — в повышение вероятности наступления таких событий.

Например, исследование, опубликованное в мае 2021 года, показало, что ущерб от урагана «Сэнди» в 2012 году был оценён на $8 млрд выше из-за воздействия деятельности человека на климат, а другое исследование показало, что изменение климата является причиной ущерба в $67 млрд от урагана «Харви» в 2017 году.