Киев, , 09:26 — REGNUM Противостоять новейшей российской гиперзвуковой ракете «Циркон» и межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» смогут лишь несколько стран мира, заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.

«Противодействовать такому оружию пока что могут только ведущие страны мира — Израиль, США, может, Великобритания или Япония, — это лазерное оружие и энергетическое», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

При этом он полагает, что у его страны есть потенциал для создания собственных баллистических ракет — их появление якобы возможно «в течение года», если того потребуют военные.

Как сообщало ИА REGNUM, проходящая испытания на флоте гиперзвуковая ракета «Циркон» способна поражать наземные и надводные цели на дальности более одной тыс. км со скоростью порядка 9 Махов.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» призвана заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода», и она будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, этим преодолевая системы противоракетной обороны. Летные испытания ракеты должны начаться в 2020 году.

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