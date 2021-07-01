Прага, , 09:26 — REGNUM Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в России заместитель министра иностранных дел Чехии Томаш Крыл отменил свою запланированную поездку в Москву. Об этом 1 июля сообщает сетевое издание Denikn.

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«Замглавы МИД республики Томаш Крыл из-за сложной эпидемиологической обстановки в России вынужден был отменить поездку в Москву, где должен был участвовать в переговорах о ситуации с чешской недвижимостью в РФ и российской недвижимостью в Праге», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что речь должна была идти о Чешском доме в Москве, где в мае текущего года были закрыты ресторан и гостиница.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Чехии запретило гражданам республики въезд в 17 стран, включая Россию, из-за высокого риска заболевания коронавирусной инфекцией.