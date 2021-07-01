Екатеринбург, , 09:21 — REGNUM Новым управляющим Южного управленческого округа Свердловской области стал Александр Гетманчук. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Его членам областного правительства представил губернатор Евгений Куйвашев. Указ о назначении был подписан накануне.

Ранее Гетманчук работал в областной прокуратуре, где возглавлял отдел по надзору за соблюдением федерального законодательства, а также прав и свобод граждан. «Уверен, ему пригодится опыт работы при исполнении новых должностных обязанностей», — сказал Куйвашев.

Ранее Южный округ возглавлял бывший мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов. Он был на этом посту с марта 2016-го по октябрь 2019 года. Должность ему пришлось оставить после осуждения за коррупцию.

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