Гватемала, , 09:20 — REGNUM Переговоры по корректировке условий договора о поставках российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Гватемалу не подразумевают возврат денег, о чем говорилось накануне. Об этом 1 июля заявила гватемальский министр здравоохранения Амелия Флорес, ее слова приводит издание Prensa Libre.

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«Есть письмо о пересмотре положений контракта, в настоящий момент речь о возврате средств не идет», — сказала она.

При этом накануне Флорес рассказала парламентариям Гватемалы, что правительство страны просит российскую сторону вернуть предоплату за «Спутник V» из-за нарушения сроков исполнения соглашения, и готово оплатить вакцину, когда она поступит в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня гватемальский министр иностранных дел Педро Броло заявил, что в конце текущей недели в Гватемалу должны доставить крупную партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».