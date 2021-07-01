Москва, , 09:14 — REGNUM В 2014 году власти Украины сами указали Крыму и Севастополю путь в Россию, заявив, что крымчане не являются украинцами. Об этом 30 июня написала в социальных сетях депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»).

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заладил: «…разные, разные, ничего общего…». А как же наши общие корни, одна история, вера (хотя об этом «позаботился» Петро Порошенко)?» — написала Поклонская.

Депутат подчеркнула, что из-за разделения на русских и украинцев Украины, где спокойно могли жить крымчане, севастопольцы, уже нет, на современной Украине нет места русскому.

«Возникает вопрос: зачем же тогда такой власти русский Крым, из-за которого устраивают истерики? Когда в 2014 году нам заявили из Киева, что мы — другой народ и не украинцы, прямым текстом указав на дорогу в Россию, мы и ушли, куда они сказали. А наш Президент Владимир Путин протянул нам руку помощи и не стал делить на русских и украинцев. Как и сейчас сказал, что мы — один народ», — написала Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин сказал, что не считает не дружественным, более того, считает украинцев и русских одним народом.