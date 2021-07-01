Исламабад, , 09:12 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан планирует посетить Узбекистан в июле 2021 года, сообщает пакистанское издание Express Tribune.

Основной темой для визита станет развитие торгово-экономических отношений. Отмечается, что Узбекистан может стать воротами в Туркестан для Пакистана. Взамен Исламабад может предложить совместно использовать свои морские порты.

Советник премьер-министра Пакистана по торговле, текстилю, промышленности, производству и инвестициям Абдул Разак Давуд сказал, что развитие сотрудничества с Ташкентом будет способствовать увеличению пакистанского экспорта в страны Туркестана.

Напомним, в сентябре 2020 года министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков посетил Пакистан. В рамках визита создана совместная рабочая группа по торгово-экономическим вопросам.