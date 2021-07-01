Тбилиси, , 09:09 — REGNUM Североатлантический альянс продолжит присутствовать в Чёрном море для поддержки своих партнёров, заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

«Мы точно не примем, что Черное море является российским, и мы сохраним свое представительство для поддержки союзников и партнеров НАТО», — сказал он в эфире «Первого канала» Грузии.

Он добавил, что одним из вопросов, который рассматривает НАТО, «является углубление сотрудничества между Грузией и альянсом в вопросах безопасности этой страны на Чёрном море».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аппатурай заявил, что Грузия и НАТО нужно продолжать развивать сотрудничество. Он отметил, что будет рекомендовать своему преемнику на посту спецпредставителя сохранить приоритетное отношение к Грузии.

Напомним, Аппатурай уходит со своего поста, который занимал в течение десяти лет, но продолжит работать в структуре НАТО. Он посетил Тбилиси с прощальным визитом.