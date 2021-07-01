Ярославль, 1 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Обратившаяся к Владимиру Путину уборщица из Ярославля Светлана Чемезова сможет получить ряд мер социальной поддержки. Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.

City-yaroslavl.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женщина рассказала, что одна воспитывает сына, половину небольшой зарплаты списывают судебные приставы по долгам в микрофинансовых организациях. Женщина замужем, но муж с ней не живет. Алименты от отца ребёнка она тоже не получает.

«В ходе выяснения ситуации было установлено, что женщина до ноября 2018 года получала в центре социальных выплат ежемесячное пособие на ребёнка. В связи с тем, что был заключён брак, супруг не работал и при этом не имел официальный статус безработного, соответственно Светлана не могла подтвердить доходы, а значит и право на данную меру социальной поддержки. После этого заявлений на продление данной выплаты не поступало. В 2020 году в соответствии с посланием президента была введена ежемесячная выплата на ребёнка от трёх до семи лет. Данную выплату Светлана Чемезова получала до 23 мая 2020 года. 23 мая ребёнку исполнилось восемь лет, соответственно право на данную выплату было утрачено», — сообщили в мэрии Ярославля.

Сама Светлана объяснила, что не обращалась за помощью в органы соцподдержки из-за занятости. После широкой огласки власти сами помогут ей.

«Сейчас Светлане Чемезовой предстоит установить статус малоимущей семьи. В этом случае ей будет положено ежемесячное пособие на ребёнка, а также социальная помощь семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. Также с 1 июля женщина может подать заявление в Пенсионный фонд для получения выплаты на ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет. Данная семья будет взята на контроль для оказания всесторонней помощи», — сообщила директор департамента по социальной поддержке населения и охраны труда мэрии города Ярославля Ольга Войнова.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.