Чебоксары, 1 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Группа сотрудников правоохранительных органов Чувашии завершила экспедицию на Эльбрус, которая в этом году была посвящена Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительного рубежей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре и МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Восхождение на Эльбрус

В состав экспедиции, которая стартовала 18 июня, вошли сотрудники полиции, Росгвардии и прокуратуры. На самую высокую вершину России (5642 метра над уровнем моря) альпинисты в погонах поднялись 28 июня.

«Восхождение проходило в условиях минимальной видимости и не самых удачных погодных условий. Уже перед самой вершиной инструктор, сопровождающий экспедицию, хотел отменить восхождение, опасаясь за жизни альпинистов, но участники настояли на своём, ведь такой шанс представляется только раз», — говорят в МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Правоохранители Чувашии покорили Эльбрус

На Эльбрусе силовики установили памятный знак, посвящённый трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей, и записали видеопоздравление в честь 85-летия образования Госавтоинспекции. Восхождение также было посвящено 300-летию прокуратуры России и 100-летию прокуратуры Чувашии, которые будут праздноваться в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году отмечается Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые возводились в 1941 — 1942 годах и должны были сдержать натиск врага на подступах Казани и Уралу. Строителей линии обороны ещё называли бойцами.