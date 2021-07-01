Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Строительство свыше ста пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет начали власти Китая в северной части страны. Об этом 1 июля сообщает американская газета The Washington Post.

Как пишут журналисты издания, такой вывод сделали сотрудники Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения при Миддлберийском институте (штат Калифорния), ознакомившись с сделанными коммерческими спутниками снимками.

Также указывается, что специалисты утверждают, что в пустыне на территории провинции Ганьсу «на 119 почти идентичных строительных площадках имеются элементы, повторяющие те, которые были замечены на существующих пусковых комплексах, предназначенных для китайского арсенала ракет с ядерными боеголовками». Кроме того, исследователи заявили, что якобы обнаружили на этих снимках «частично достроенный пункт управления».

«Строительство более 100 новых пусковых шахт, если его закончат, станет для Китая переменой исторического масштаба, считается, что эта страна обладает сравнительно скромным арсеналом, который включает в себя от 250 до 350 единиц ядерных вооружений», — говорится в материале газеты.

Кроме это уточняется, что точное число ракет для размещения в этих шахтах на данный момент неизвестно, однако, как считают специалисты, оно «может быть значительно меньше», так как в прошлом Китай создавал ложные шахты.

Кроме того, в материале добавляется, что, по мнению экспертов, Китай таким образом «расширяет свои ядерные силы отчасти для поддержания сдерживающего фактора». Как считают специалисты, этим Пекин хочет иметь ядерный арсенал, который сохранился бы после «первого удара со стороны США» и при этом был бы достаточен для «преодоления американских средств противоракетной обороны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства иностранных дел Китая опроверг высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, заверив, что Китай всегда был строителем мира во всём мире, вкладчиком в глобальное развитие и защитником международного порядка