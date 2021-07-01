Чита, 1 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края обнародовали предварительные данные о размере ущерба, который наводнение нанесло дорожной инфраструктуре региона в мае и июне 2021 года. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на восстановление разрушенных дорог и мостов необходимо около 950 миллионов рублей.

Пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Наводнение в Забайкалье

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«За два месяца из-за сложной паводковой обстановки в Забайкалье пострадало почти 370 километров региональных и местных дорог, разрушено 36 мостов. По некоторым районам комиссии по оценке ущерба уже отработали, по отдельным участкам дорог объемы еще предстоит уточнить, так как первоочередная задача — обеспечить проезд для жителей», — пояснил исполняющий обязанности руководителя краевого минстроя Сергей Кривощеков.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения в Забайкалье вода зашла в 720 жилых домов и на 1248 приусадебных участков. От стихии пострадали территории 13 муниципальных районов в 34 населенных пунктах и 33 моста. Более 2780 человек признаны пострадавшими.

Сейчас в регионе проезд затруднен или ограничен на дорогах в Газимуро-Заводском, Балейском, Сретенском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Шелопугинском и Нер-Заводском районах. Восстановительные работы на прошлой неделе провели на семи региональных дорогах.

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