Джокьякарта, Индонезия, 1 июля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Вулкан Мерапи, который находится на границе округа Джокьякарта и Центральной Явы, активизировался на начал извергать горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

В центре исследований геологических катастроф заявили, что на горе сформировалось 14 облаков горячих лавин, состоящих из пара с расстоянием скольжения около километра.

По данным центра, вулкан Мерапи находится в статусе предупреждения уровня III с 5 ноября 2020 года.